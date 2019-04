“Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha illustrato in XI commissione del Senato le 16 richieste di modifica al disegno di legge AS-1122 che andrà a riformare il funzionamento della pubblica amministrazione formulate da Anief per il personale della scuola in merito a reclutamento, organici, merito, stipendi, mobilità, congedi, sanzioni disciplinari, contrattazione integrativa, relazioni sindacali”. E’ quanto si legge in una nota del sindacato della scuola. “La maggiore produttività di un’amministrazione passa per il rispetto della Costituzione e del diritto dell’Unione europea, altrimenti la via giudiziaria non potrà che ampliarsi”, ha spiegato Pacifico.

Fonte