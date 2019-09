“La P4 dunque non è mai esistita….” . È il primo commento all’assoluzione di Alfonso Papa dello scrittore Luigi Bisignani, rilasciato all’Adnkronos. Bisignani, che per uscire dal processo aveva patteggiato, spiega: “Ho patteggiato per gravi motivi familiari e lo rifarei mille volte nonostante l’enormità di alcune accuse tra le quali lo spionaggio via internet per me che a tutt’oggi sono un analfabeta informatico. Mi dispiace che mia madre non ci sia più. A quasi novant’anni aveva subito una perquisizione corporale alla ricerca di floppy disk. Ovviamente come mi consente la legge, chiederò la revisione che arriverà mi dicono fra molti anni. La giustizia, come mi ha sempre insegnato il Presidente Andreotti, va sempre e comunque accettata”.

