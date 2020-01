Ozzy Osbourne non è certo di poter affrontare il nuovo tour in programma per via della diagnosi di Parkinson ricevuta.

Ozzy Osbourne è noto come “Principe delle Tenebre” e per le sue folli buffonate sul palco e fuori, ma il cantante e la personalità che dimostra sul palco stanno affrontando qualcosa di più serio.

In un’intervista esclusiva a Robin Roberts per Good Morning America, il leggendario rocker, i suoi figli, la moglie e manager, Sharon Osbourne (con la quale ha presentato i Grammy 2020), stanno facendo luce sulla battaglia privata che ha vissuto dopo una caduta e la diagnosi di Parkinson ricevuta lo scorso febbraio.

“È stato tremendamente impegnativo per tutti noi“, ha detto Osbourne a Roberts. “Ho fatto il mio ultimo spettacolo di capodanno al Forum. Poi ho avuto una brutta caduta. Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico al collo, che mi ha rovinato tutti i nervi“.

Per questo motivo, il prossimo tour dell’artista potrebbe essere in bilico.

Ozzy Osbourne: tour in bilico dopo la diagnosi di Parkinson

Il tour di Ozzy Osbourne potrebbe non avere luogo, a causa della diagnosi di Parkinson che, di recente, il Principe delle Tenebre. Si tratta di un disturbo neurodegenerativo che progredisce lentamente e non ha cura.

Per ora non ci sono state comunicazioni sul tour, ma a quanto pare il rischio che possa saltare ci sarebbe. Durante il Grammy Red Carpet, Ozzy ha dichiarato: “L’anno scorso è stato un inferno per me. Ho subito un intervento chirurgico al collo. Poi ho annunciato la mondo di avere il Parkinson. Per quanto riguarda il tour, se starò abbastanza bene lavorerò per portarlo a termine. Sto facendo fisioterapia ogni giorno, cinque giorni a settimana. Ci sto provando, sto facendo del mio meglio. Ma recuperare dopo un’operazione al collo non è facile“.

Di seguito, il video di Dreamer:

Ozzy Osbourne, salute da tempo in bilico

Questa non è la prima volta che Ozzy Osbourne fa i conti con la sua salute. Prima della diagnosi, il Principe delle Tenebre – che ha trascorso 50 anni sulla strada e ha vissuto una vita molto pubblica coadiuvata anche dal popolare reality show televisivo, The Osbournes, ha contrastato le voci sul suo stato fisico, tanto da arrivare a negare di avere Parkinson.

Nella sua famiglia, sono stati suo figlio, Jack, e sua figlia Kelly, a rendersi conto che qualcosa non andava nel loro papà.

“La cosa più difficile è guardare qualcuno che ami soffrire“, ha detto Kelly a Good Morning America.

Kelly ha parlato di come è stata la vita per la sua famiglia nell’ultimo anno, anche se è stato difficile affrontare la nuova realtà a testa alta.