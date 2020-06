Ozzy Osbourne e Jack Osbourne in World Detour of Ozzy & Jack, una nuova serie televisiva.

La serie di viaggi di Ozzy Osbourne e del figlio Jack, World Detour of Ozzy & Jack, è stata spostata su AXS TV, dove i fan possono seguire gli eventi delle ultime tre stagioni.

A partire dal 2 luglio, gli episodi andranno in onda il giovedì alle 21:00 ET/ 20:00 CT come parte della programmazione estiva dell’emittente.

Ozzy e Jack vanno dappertutto e, durante le loro tre stagioni da Cuba all’Area 51, si dirigono addirittura a L’Alamo, dove Ozzy fu arrestato famigeratamente nel 1982.

Ozzy Osbourne e il figlio Jack tornano nella loro serie TV

AXS TV ha annunciato l’acquisizione di tutte e tre le stagioni della popolare serie, Ozzy & Jack’s World Detour. La serie entrerà a far parte della palinsesto estivo dell’emittente, a partire dal 2 luglio 2020.

Ecco il trailer:

La serie racconta i viaggi del Principe delle Tenebre che – insieme al figlio Jack – si ritrova a vagare in vari posti.

I due, infatti, girano insieme gli stati uniti e diverse altre zone del mondo, armati solamente di un camper e una lista di siti da visitare e attività indimenticabili da realizzare. Il tutto, accompagnati da esperti che – insieme a loro – si dirigono in posti strani.

Tra questi, un museo funebre, un penitenziario abbandonato e una fontana della giovinezza. Nella serie, vediamo anche la presenza di Kelly Osbourne e dei nipoti di Ozzy.

“Abbiamo da raccontare una storia talmente lunga sulla sua carriera e su cosa significa lavorare insieme a lui” – ha spiegato Jack.

“Dal canto suo lui sa comprenderci così bene, a livello personale, come famiglia, che alla fine è stato un gioco da ragazzi lasciargli prendere il comando. E penso che abbia davvero realizzato un capolavoro“.

Ozzy Osbourne e il figlio Jack in giro per il mondo

I momenti salienti di questo viaggio includono un viaggio a L’Alamo, dove Ozzy rivive uno dei suoi momenti più famigerati, il suo arresto.

Una visita a Roswell, nel New Mexico e al presunto luogo di schianto extraterrestre appena fuori dall’area 51. Odissee internazionali nel Regno Unito, dove la coppia controlla Superhenge.

Si prosegue, poi, con il Giappone, dove fabbricano una lama di kitana e Jack riceve un souvenir che durerà una vita e Cuba, dove Jack e Ozzy visitano la tenuta di Ernest Hemingway e cercano di incidere alcuni sigari cubani.

Non solo: si spostano anche a Mar-a-Lago; un inseguimento ad alta velocità lungo una traccia NASCAR; una crociera a bordo di una replica a grandezza naturale dell’Arca di Noè.

Un’escursione a New Orleans, coronata da un tour di una delle case più infestate del paese. Infine, un’avventura mineraria nel Missouri. Un bel giro del mondo per Ozzy e Jack, che di recente aveva anche parlato della salute del padre.