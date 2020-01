Ozzy Osbourne con Elton John, Ordinary Man: il nuovo singolo del Padrino dell’heavy metal tratto dal suo omonimo nuovo album.

Ozzy Osbourne ha duettato con Elton John nella title track del nuovo album, Ordinary Man. L’indiscrezione che già aveva anticipato qualche giorno fa la moglie Sharon si è trasformata in una bella realtà. Dal 10 gennaio è infatti disponibile il duetto tra l’ex frontman dei Black Sabbath e il mitico cantutore di Rocketman.

Ecco tutti i dettagli sul brano che accompagnerà, con tutta probabilità, la prossima uscita del nuovo attesissimo album del Principe delle Tenebre.

Ozzy Osbourne con Elton John: Ordinary Man

Non poteva che essere una ballata il pezzo che unisce le inconfondibili voci di Ozzy e di Elton, due leggende viventi della musica britannica, o meglio di quella mondiale.

Le atmosfere cupe tipiche di Osbourne s’incontrano con le aperture luminose del piano dell’artista di Your Song, dando vita a un connubio fatto di contrasti e armonie. Ascoltiamo insieme Ordinary Man:

Il nuovo album di Ozzy Osbourne

Il 10 gennaio Ozzy ha anche reso noti i dettagli sul suo nuovo album, che porta il titolo proprio del brano in collaborazione con Sir Elton. Il disco è in uscita il prossimo 21 febbraio, e avrà al suo interno più di un ospite d’onore.

Oltre al cantautore dagli occhiali stravaganti, saranno presenti infatti Slash e Duff McKagan (chitarrista e batterista dei Guns N’ Roses), Chad Smith (batterista dei Red Hot Chili Peppers), Post Malone, il suo produttore Andrew Watt e ultimo ma non ultimo Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine).

Sulla collaborazione con Elton John Ozzy ha dichiarato: “Quando stavo scrivendo Ordinary Man mi ha ricordato una vecchia canzone di Elton e ho detto a Sharon ‘Mi chiedo se canterebbe questa canzone’. Glielo abbiamo chiesto e, guarda un po’, lui è stato d’accordo e ha cantato e suonato ill piano nel brano”.