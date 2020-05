Sembra che sia in lavorazione un biopic sulla vita di Ozzy Osbourne, ex frontman dei Black Sabbath e marito di Sharon.

Ozzy Osbourne ha vissuto una vita abbastanza frenetica e ricca di adrenalina, pertanto ha senso realizzare su di lui un film biografico.

Già ad inizio del 2020, Sharon Osbourne ha parlato di un eventuale possibilità di raccontare la vita sua e del marito in un film: d’altronde, anche il figlio Jack ha confermato che il progetto è molto vivo e commovente.

“Al momento ci sono assolutamente varie cose in ballo per trasformarlo in realtà”, ha detto Jack Osbourne durante la sua recente apparizione in The Jasta Show.

“Penso che nei prossimi mesi, probabilmente vedrete spuntare qualcosa al riguardo. Ma non siamo ancora andati in uno studio. Quindi, incrociamo le dita“.

Ozzy Osbourne: un biopic sul Principe delle Tenebre?

Si è diffusa, più insistentemente, la voce che sarà realizzato un biopic su Ozzy Osbourne.

La notizia arriva dopo che Sharon Osbourne ha rivelato che lei e Ozzy avevano scelto una sceneggiatura e una trama per il film biografico dopo aver esaminato diverse opzioni di scripting.

“La nostra storia è una storia d’amore e capita che sia un musicista“, ha detto al Los Angeles Times a febbraio. “Stiamo lavorando in modo tranquillo, facendo le nostre cose su questo progetto. È totalmente diverso da quello che chiunque penserebbe“.

A quel tempo, Ozzy ha anche confermato che un film sulla loro vita era “in cantiere“, ma ha detto che sapeva poco altro sul progetto.

Come ha rivelato Jack Osbourne al The Jasta Show, il film biografico sarà incentrato sui primi anni di Ozzy e Sharon e sugli inizi della loro relazione.

“Penso che il periodo in cui sarà ambientato, mi vedrebbe bambino“, ha detto Jack. “Quindi non sarei così pesantemente rappresentato. Sarà più su mia madre e mio padre che si fanno strada nel mondo“.

Il video di Under the Graveyard:

Ozzy Osbourne, chi dirigerà il film biografico?

Elaborando il progetto a gennaio, Sharon ha detto a Variety di essersi avvicinata a Danny Boyle (Trainspotting, 28 giorni dopo) per dirigere il film, anche se, tuttavia, nessun regista è stato ufficialmente confermato.

“Non voglio fare un altro film di sesso, droga e rock ‘n roll e denaro su un musicista“, ha detto Sharon a Variety.

“Non è quello che sto facendo. Non c’è stato un film su una donna che lavora sul lato manageriale – è una storia vera – e qualcuno che riesce a superare la lotta“.

Ha aggiunto: “È tutto prima che ci sposiamo. È la follia della mia infanzia, crescere nel settore con un padre potente che era un po’ violento“.

Di recente, l’ex frontman dei Black Sabbath ha dovuto rinunciare alle cure per il Parkinson in Svizzera, a causa della pandemia di Coronavirus.