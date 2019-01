La scorsa settimana Ozuna è stato travolto da due scandali nel giro di poche ore.

La Polizia sta ancora indagando sul misterioso omicidio da Kevin Fret e secondo i media americani Ozuna potrebbe essere coinvolto in qualche modo, visto che era stato ricattato dal trapper (con il quale pare abbia avuto una sorta di relazione). Inoltre è venuto fuori che il cantante portoricano anni fa ha girato un video per adulti con altri uomini e la clip ha fatto il giro del web in questi giorni.

Ieri sera il cantante ha parlato del video incriminato in pubblico al Calibash Las Vegas 2019:

“Mi scuso con ciascuno di voi per gli errori che ho fatto in passato, mi scuso con i bambini e coloro che sono stati offesi da quello che ho fatto. Come uomo sono qui per affrontare il problema. Il vostro passato non definisce il vostro futuro, decidete il vostro futuro a partire da oggi. “

Tutte queste scuse per un video?

Le cose di cui vergognarsi dovrebbero essere ben altre.

#Ozuna addresses video scandal for the first time:

“I apologize to each of you for mistakes I made in the past. I apologize to children & those who were offended. As a man I am here facing the issue. Your past does not define your future, you decide your future starting today!” pic.twitter.com/GDbrLYaeXO

— Pop Crave (@PopCrave) 29 gennaio 2019