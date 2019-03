Novità sullo scandalo che ha travolto Ozuna, il suo brevissimo passato nel mondo del cinema per adulti potrebbe non essere stato così breve. Il cantante ha ammesso di aver girato un filmato rivolto ad un pubblico gay e ha bollato tutto come “un errore del passato dovuto all’ignoranza“.

Adesso però i media sudamericani hanno svelato l’esistenza di più video di questo genere e il caso si è riaperto.

“Ozuna potrebbe aver girato più di un video per adulti. L’avvocato del cantante ha parlato di un video, ma alcuni media riportano l’esistenza di più materiale per adulti. Lui dice di aver filmato solo un video nel 2011. L’artista ha riconosciuto che il filmato è stato il frutto dell’ignoranza. L’avvocato ha spiegato che Ozuna è stato vittima di estorsione da parte del trapper Kevin Fret, che poi è stato assassinato. Kevin aveva chiesto 50.000 dollari per evitare la diffusione della clip gay.” “Lui ha dichiarato di aver fatto solo un filmato a New York, ma c’è chi dice che la realtà sia diversa. Su internet ci sarebbero altri video pubblicati in quegli anni”. “Non c’è solo un video. In rete ci sono altre clip con protagonista il cantante e stanno circolando”.

Lo scorso gennaio però Ozuna ha negato l’esistenza di altri filmati per adulti.

“Comunque non ci sono altri video di questo genere, quello che avete visto è l’unico. Per anni è stato on line, ma nessuno lo aveva ricollegato a me. Ovvio, voglio essere onesto, io ho accettato di farlo. Ho firmato tutto ed ero consapevole di girare un video con questa casa di produzione gay, ma è il passato. Sono errori del passato, Dio adesso mi ha insegnato di pensare bene a quello che faccio. Ero appena arrivato in USA, ero disperato e senza soldi, ho fatto un grave errore.”

Ozuna si è difeso da chi lo accusa di essere il mandante dell’omicidio di Kevin Fret.

“Se sono stato ricattato da Kevin Fret per dei video? Ascolta, io non ho fatto uccidere Kevin Fret. Il pubblico sono certo che lo sa, la Polizia adesso lo sa, lo sanno tutti che io non c’entro nulla. Io non sono l’assassino di Kevin. Qui qualcuno sta speculando. Alle persone piace fare gossip sui social, ma io sono innocente. Non sono in nessun modo coinvolto in questo delitto. Le autorità sanno tutto e sanno anche che io resto a loro disposizione anche in futuro. Io non ho nulla da nascondere. Ho già parlato con la Polizia e raccontato tutto. Semplicemente la gente ha collegato una cosa con un’altra e alla fine è venuto fuori questo caos in rete. La Polizia sa bene dove vivo e dove mi sposto, sono pulito.”