Nomi cose città. Un gioco serio che cambia continuamente come cambiamo noi. E cambiano i tempi in cui ora ci muoviamo e che un tempo coniugavamo, mentre assumiamo nuovi ruoli, rinnoviamo esigenze, mutiamo. Le parole sono potenti, sanno contare e contano, ognuna pesa diversamente. Oggi una ‘A’ al posto di una ‘O’ finale, è in grado di cambiare il peso di una generazione. C’è chi per questo ha lottato, combatte e s’indigna per l’errore, chi fa spallucce per l’orrore e il peso a un paio di lettere non lo vuole dare. A prescindere da scelte o battaglie personali, la lingua che le parole racchiude e fa danzare tutte, si sta adegua alla mutazione.

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Accademia della Crusca e Zanichelli editore propongono una riflessione sul “genere dei nomi di mestiere o professione”.



C’era una volta il maschilismo. “In passato un maschilismo costitutivo della società rendeva improbabili certi mestieri per una donna. Così non c’era bisogno di declinarli al femminile. Siccome nessuna donna faceva l’avvocato o l’ingegnere o il fabbro o il sindaco non si poneva la questione di questi nomi al femminile, come non si poneva per il maschile di massaia (massaro aveva e ha un altro significato) o di casalinga“, spiegano. La posizione di Crusca e Zanichelli è e deve essere neutra rispetto al tema. Restano i soli solidi punti di riferimento per chi abbia bisogno di consulenza sulla scelta delle forme grammaticalmente più corrette.

Gli esempi di genere sono innumerevoli e a pensarci si scollano da teste che hanno cambiato idee lasciando spesso immutate le parole. C’era una volta l’uomo che non faceva la balia e la donna che non andava all’università, non puntava a diventare magistrato, si fermava a maestra. E tuttavia è più complesso di così.



Il genere grammaticale non coincide col sesso: la sentinella e la guardia sono grammaticalmente femminili, ma i mestieri soprattutto per maschi. Contralto e soprano sono maschili ma denotano ruoli vocali soprattutto femminili e si dice anche la contralto, la soprano.

Altri nomi sono ambigeneri, democratici e moderni. Collega, artista, mendicante. “In teoria non c’è niente di più adattabile al genere dei nomi di mestiere” spiegano ancora “che variano a seconda li faccia un uomo o una donna. Da qui la doppia morfologia, maschile e femminile, di molti suffissi che indicano attività, professione: –aio/-aia (cartolaio, verduraia), –iere/-iero/-iera (salumiere, guerrigliero, parrucchiera), –ino/-ina (imbianchino, postina), –tore/-trice (direttore, direttrice). L’italiano ha ormai accettato le coppie di nomi in cui al maschile –e corrisponde un femminile in –a e quindi usa senza problemi infermiere / iera, cameriere / iera, ragioniere / iera, consigliere / iera. Non è però altrettanto disponibile ad accettare ingegnere / ingegnera e men che mai (se non scherzosamente) carabiniere / carabiniera“.

Suona male. Le parole sono importanti ma sanno anche colorare la fantasia. Nella nostra mente abitudinaria siamo dei nostalgici, alcune parole abbiamo imparato ad amarle così come le abbiamo sentite per anni, per prime. Carabiniere maschile, ma la multa resta femmina.



È una questione di orgoglio e di lotte combattute, alcune vinte. “Oggi la questione del genere si pone con particolare risalto per i nomi di certi lavori in passato preclusi alle donne”, dice ancora la Crusca. “Il tempo riesce ad acclimatare al femminile o al maschile, purché grammaticalmente corretto, qualsiasi nome. Facciamoci caso: non abbiamo nessun problema a dire la preside (nome ambigenere), ma c’è qualche ritegno a dire la presidente o la vigile o la giudice. Eppure nomi di mestiere da participi presenti al femminile ce ne sono molti in italiano (la badante, la dirigente, la cantante…) e quindi non dovrebbe esserci alcun imbarazzo per la presidente. E così dovrebbe essere per la vigile e la giudice, nomi che per forma ammettono tranquillamente il femminile”.

La lingua è influenzata dai tempi, la grammatica è condizionata dalla cultura. “E questa è maschile anche oggi”, dicono Crusca e Zanichelli.

Quel che sarebbe semplice resta insidioso, scomodo, sembra imbellettato fino al limite dell’imbrattamento. Se da maestro si passati a maestra senza scandalo, non così è stato da soldato a soldata, da sindaco a sindaca, per non dire di magistrata. “Va un po’ meglio per avvocata, attributo della Madonna, insidiato nella professione da avvocatessa” spiegano ancora perché “in effetti i primi segnali emergono anche dai dizionari come risulta bene dalla voce femminile dello Zingarelli“.

Il problema è più che altro il suffisso del femminile –essa. È avvertito come spregiativo specie quando è disponibile grammaticalmente un femminile standard, come in deputato / deputata / deputatessa. Va bene dottoressa (così detta “per ischerno” secondo il secentesco Vocabolario della Crusca) o professoressa, “professioni molto o soprattutto diffuse tra le donne, e men che mai ce n’è in nobili parole antiche come baronessa, contessa, duchessa, principessa, il nome sindachessa suona spregiativo ed è perciò sconsigliabile. Non parliamo di ministressa e, in parte, anche di soldatessa, tanto più che esistono alternative normali e non connotate (ministra è impeccabile linguisticamente e socialmente, esattamente come maestra, e non parliamo di soldata).

Tutto a posto per il suffisso -trice (variante femminile di -tore). Qui non c’è rischio di svalutazione, tutto liscio quindi per ambasciatrice, direttrice, scrittrice, pittrice, attrice.

Femminile maschile, nomi, cose, città. A volte una battaglia fiera diveta uno sfoggio di stile, per alcun stracciatelle inutili di parole già chiare, per altri è una questione di principio. E a volte si finisce nell’esagerare per ristabilire, o ribadire, la parità tra i generi.

“Certi nomi sono riferiti alla persona e alla carica. Presidente della Repubblica può essere il titolo di chi ricopre questa carica, quanto la carica stessa. In questo secondo caso si usa il maschile come genere “non marcato” e quindi più adatto ad esprimere qualcosa che non è né maschile né femminile. Spesso però la distinzione tra titolo e carica è sottile: amministratore delegato individua una persona o una funzione e quindi è possibile l’amministratrice delegata? Se dico che interviene a una cerimonia ‘Maria Rossi, AD dell’azienda XY’, è meglio scrivere ‘Maria Rossi amministratrice delegata di XY’. Ma non si usa. O solo con molta esitazione. Però qui il tempo porterà certo buon consiglio” concludono l’Accademia della Crusca e Zanichelli. Il tempo, maschile fatto di ore, femminili.

Le parole, il linguaggio, le battaglie vinte e quelle da combattere, questioni di principio, principi e principesse. La lingua s’inchina ai tempi e nel farlo sente la cultura seguirla con lo sguardo e nell’intento. Sarebbe così bello un mondo di fatti e di parole uniti, coerenti, intercambiabili. Parole come colori, in grado di non far più paura ma leggere e liete di farsi posto. Con grazia, la parola più femminile, la più bella di tutte.