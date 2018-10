Il bluesman inglese John Mayall ha annunciato un nuovo tour europeo nel 2019. Previste otto date in Italia.

John Mayall torna in tour. Il sempreverde bluesman, 85 anni il 29 novembre 2018, è pronto a un nuovo giro di concerti in Europa per festeggiare la veneranda età raggiunta a suon di blues. E non solo, perché è prevista nel 2019 l’uscita di un nuovo progetto discografico, Nobody Told Me, al quale hanno collaborato numerose guest del mondo del blues, del jazz e del rock, tra cui Joe Bonamassa, Todd Rundgren e Stevie Van Zandt.

Euforico ed entusiasta, come sempre, John Mayall ha voluto annunciare il suo nuovo tour con un messaggio rivolto ai suoi fan: “Il tempo è volato da quando siamo stati in Europa per l’ultima volta. Mi è mancato stare in giro da quelle parti, ma sarete felici di sapere che torneremo on the road nei primi mesi del 2019“. Il bluesman ha quindi aggiunto che con la sua band ci sarà anche Carolyn Wonderland alla chitarra. È bene ricordare che all’ombra di John Mayall in gioventù è cresciuto anche un certo Eric Clapton.

John Mayall in Italia nel 2019: tutte le date

“Sarò di nuovo in tour a dimostrare che il blues è più forte che mai“, ha concluso Mayall nel suo annuncio. E a quanto pare la forza del blues è più che mai vivace nel nostro Paese, se è vero che il musicista britannico ha fissato ben otto date nei nostri confini.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti in Italia:

– 22 marzo al Teatro Nuovo Giovanni di Udine

– 24 marzo al Teatro delle Muse di Ancona

– 25 marzo alla TuscanyHall di Firenze

– 26 marzo all’Auditorium Parco della Musica (Sala sinopoli) di Roma

– 27 marzo al Politeama Genovese di Genova

– 28 marzo all’Auditorium Santa Chiara di Trento

– 29 marzo al Campus Industry Music di Parma

– 30 marzo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO)

In attesa di poter ammirare in Italia la leggenda vivente del blues inglese, ci godiamo uno splendido live del 2008 al Festival del jazz di Montreaux con special guest il compianto chitarrista irlandese Gary Moore:

