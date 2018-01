Il crollo della falesia in località Cerra -Grotta Monaca di Otranto potrebbe essere stato causato da lavori edili per la realizzazione di un accesso al mare effettuati in una proprietà privata: è l’ipotesi investigativa a cui lavora la Procura di Lecce, che martedì 2 gennaio ha portato al sequestro preventivo di un’area di circa 800 metri quadrati da parte della guardia costiera.

Realizzazione di innovazioni e opere non autorizzate nonché deturpamento di bellezze naturali in area Sic a ad elevata pericolosità geomorfologica, i reati contestati ai due proprietari del terreno circondato da un alto muro e a cui si accede tramite un cancello.

La zona è caratterizzata da scogliere alte e friabili, in continuo sfaldamento e gli ultimi, consistenti, crolli sono proprio quelli di località Cerra. La costa a nord di Otranto, del resto, è interessata da anni da fenomeni di dissesto idrogeologico e, per tale motivo, la Capitaneria di porto, dal 2013, ha inibito per molti tratti balneazione, navigazione e pesca.

L’area sequestrata si trova accanto a quello che sarebbe dovuto diventare il Twiga, stabilimento progettato da imprenditori salentini (ai quali Flavio Briatore aveva concesso l’uso del marchio), sequestrato a maggio. A seguire furono sequestrati anche i lidi vicini: prima il Salento’s Beach e poi il Dolce Riva. Ora è toccato a quell’area privata, inibita con il filo bianco e rosso a causa dell’elevata pericolosità della scogliera, che perde pezzi inesorabilmente e il cui disfacimento potrebbe essere stato accelerato da lavori abusivi, effettuati per costruire una scala nella roccia.

Al sopralluogo della guardia costiera ha partecipato anche un geologo, che ha effettuato una prima perizia, che sarà depositata, insieme all’informativa redatta dagli investigatori, sulla scrivania della pm Maria Consolata Moschettini. Gli altri tre fascicoli d’indagine sugli stabilimenti sotto sequestro sono coordinati dal pm Antonio Negro, che nei prossimi giorni prenderà servizio come procuratore aggiunto di Brindisi.

Alla luce dei crolli recenti, e di ulteriori verifiche che saranno effettuate, è difficile ipotizzare che la Capitaneria di porto possa revocare le ordinanze

di divieto di balneazione su quel tratto di costa. In Salento sono una trentina i chilometri interdetti e altrettanti sul Gargano, mentre tratti più ridotti sono chiusi tra Monopoli, Polignano e Brindisi. Nel 2014 in Regione fu istituito un tavolo tecnico con i 64 Comuni costieri della Puglia per porre rimedio all’emergenza delle falesie pericolose ma, dopo le prime riunioni, il lavoro si è bloccato e – a parte sporadici interventi – nulla è stato messo in sicurezza.