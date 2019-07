Un uomo di 44 anni, Giuseppe Maldarella, è morto in ospedale in seguito a un accoltellamento avvenuto a Ostuni (Brindisi), in pieno centro, attorno alle 23. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo sia stato aggredito, in seguito a una lite, mentre era in strada in compagnia della moglie: anche la donna è rimasta lievemente ferita, sempre da ferite da taglio.

Sull’episodio indaga la polizia. A quanto appreso la vittima, dopo l’agguato avvenuto all’incrocio fra via Fogazzaro e via Cavalieri di Vittorio Veneto, è riuscito ad arrivare in auto in ospedale, dove poi è morto nonostante i disperati tentativi di soccorso operati dai medici.

La procura di Brindisi ha disposto un esame esterno del cadavere. I poliziotti potrebbero avere già individuato il responsabile dell’accoltellamento.