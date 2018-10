Ostia, Federica Angeli insultata e inseguita dalla famiglia Spada durante lo sgombero in riproduzione….

Due donne sono state denunciate dalla polizia per insulti e minacce dirette alla cronista di Repubblica Federica Angeli durante le operazioni di sgombero di una delle abitazioni occupate dai familiari del boss Carmine Spada. Le donne, sorelle tra loro, hanno inveito contro la giornalista con ingiurie, minacciandola tanto da costringere la scorta di Angeli a intervenire e ad allontanarsi dal luogo in cui la cronista stava solo svolgendo il proprio lavoro, per stemperare il clima. Alla scena hanno assistito decine di poliziotti e agenti del corpo di polizia di Roma Capitale. Sia le forze dell’ordine che i carabinieri di scorta hanno redatto una relazione. L’abitazione sgomberata è quella di Vincenzo Spada, nipote di Carmine. Le donne segnalate sono moglie e cognata del boss. L’appartamento popolare si trova nel complesso di Nuova Ostia.

Proprio oggi inizia il processo d’appello sul racket delle case gestito dalla famiglia di origine sinti. Lo sgombero arriva a 24 ore dall’attentato dinamitardo ai danni della casa della madre di Tamara Ianni, una testimone di giustizia che con le sue rivelazioni e con quelle del marito, nipote di un boss rivale degli Spada, ha contribuito a svelare la rete di interessi criminali della famiglia che aveva assunto un ruolo egemone nella gestione del territorio. “Sono andata via non per paura, ma per non complicare il lavoro delicato delle forze dell’ordine –ha detto Federica Angeli – Resta il fatto che mi è stato impedito di continuare a svolgere il mio lavoro”. Anche altri cronisti sono stati bersagliati da insulti ma ad Angeli le due parenti del boss imputavano la responsabilità di aver fatto balzare all’attenzione dell’opinione pubblica le attività degli Spada.