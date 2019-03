Lucetta Scaraffia lascia la collaborazione e dunque la direzione del mensile dell’Osservatore Romano ‘Donna Chiesa Mondo’. E, con lei, lascia l’intera redazione. Nel prendere atto della “libera e autonoma decisione della professoressa di interrompere la collaborazione e di considerare chiusa la sua direzione” del mensile, il direttore del quotidiano d’Oltretevere Andrea Monda precisa che “da quando sono stato nominato direttore ho garantito alla professoressa Scaraffia e al gruppo di donne della redazione la stessa totale autonomia e la stessa totale libertà che hanno caratterizzato l’inserto mensile da quando è nato, astenendomi dall’interferire in qualsiasi modo sulla fattura del supplemento mensile del giornale e limitandomi a offrire il mio doveroso contributo (nel suggerimento di temi e persone da evetualmente coinvolgere) alla libera valutazione della professoressa Scaraffia e della redazione del supplemento”. Nel ringraziare la storica per il lavoro svolto in questi anni, Monda spiega che “quanto al futuro del supplemento, posso assicurare che esso non era in discussione. E che dunque la sua storia non si interrompe ma continua. Senza clericalismi di alcun genere”.

Fonte