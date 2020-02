Amici serale 2020: i giudici e gli ospiti della fase finale del talent di Maria De Filippi.

La diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent più longevo d’Italia, è giunta alla fase più calda: quella del serale. Sono stati presentati nella giornata del 26 febbraio, in conferenza stampa, gli ospiti e i giudici di questa fase del talent, che quest’anno cambia rispetto allo scorso.

Ecco tutte le novità sul serale di Amici, a distanza di pochi giorni dalla prima attesissima puntata.

Amici 2020, serale: i giudici

In un’edizione che non vede i concorrenti divisi in squadre, quest’anno ci sarà una giuria differente dal solito. Oltre ai professori Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli, sarà fondamentale il televoto e anche quello di una giuria di ‘vip’.

A comporre questa giuria ci saranno Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada. E come guest star Tommaso Paradiso. L’ex leader dei Thegiornalisti però non voterà i ragazzi, si limiterà a vestire il ruolo di opinionista. “È la prima volta che partecipa a un programma tv“, ha sottolineato Maria in conferenza stampa.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

Primo serale di Amici: gli ospiti

Non solo i ragazzi e i giudici. Il primo serale di Amici vivrà della partecipazione di tanti ospiti di prestigio, vecchi amici del programma e anche qualche ex vincitore.

Ci sarà spazio infatti per Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, che hanno vinto negli scorsi anni, ma anche per J-Ax, Ermal Meta ed Elisa, che hanno partecipato al programma negli scorsi anni in varie vesti. Torneranno poi anche Al Bano e Romina, mentre tra gli ospiti d’onore è atteso anche Ghali, la trapstar del momento.

Di seguito il video di Stupida allegria di Emma Marrone:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi