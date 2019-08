MTV Video Music Awards 2019: cantanti, ospiti e come vedere la 36esima edizione della manifestazione dedicata ai video musicali.

Inizia a delinearsi il programma degli MTV Video Music Awards 2019. Dopo aver ufficializzato le nomination, gli organizzatori hanno annunciato anche la prima ospite che si esibirà sul palco: stiamo parlando di Taylor Swift.

Un nome ‘scontato’, visto che la cantante di You Need to Calm Down è tra le favoritissime della manifestazione, avendo ottenuto dieci nomination. Scopriamo gli altri ospiti e come vedere l’evento.

MTV Video Music Awards 2019: gli ospiti

Per ora l’unico grande nome annunciato è quello di Taylor Swift. Ma c’è grande attesa anche per gli altri possibili ospiti. Ricordiamo infatti che tra gli artisti con più nomination ci sono Ariana Grande, Billie Eilish e Lil Nas X, ed è difficile che non sia data l’oro l’opportunità di esibirsi.

Non resta che aspettare ancora qualche settimana e ne sapremo di più. Ricordiamo infatti che gli MTV Video Music Awards andranno in scena il 26 agosto 2019 al Prudential Center di Newmark. Sarà tra l’altro la prima volta che la cerimonia si celebrerà nel New Jersey.

Taylor Swift

Come vedere gli MTV Video Music Awards 2019

Gli MTV Video Music Awards saranno trasmessi in diretta televisiva su MTV, canale 130 di Sky. Ma potranno essere seguiti in streaming anche tramite Sky Go e Now Tv.

La cerimonia si svolgerà nella serata statunitense, quindi nella nottata italiana, con inizio del red carpet attorno all’una. Ulteriori informazioni verranno comunque ufficializzate nei prossimi giorni, quando si saprà anche chi salirà sul palco e chi invece preferirà ‘snobbare l’evento’.

Quel che è certo è che i fan di Taylor Swift e Ariana Grande non potranno perdersi l’appuntamento. Tra le due sarà infatti un vero testa a testa, avendo entrambe ricevute dieci nomination. Chi uscirà trionfatrice da questa edizione?

Di seguito You Need to Calm Down di Taylor Swift:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MTV