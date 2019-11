“Oseghale abusava delle condizioni di inferiorità, quanto meno sicuramente fisica di Pamela di cui era ben consapevole, per avere nell’abitazione un frettoloso rapporto non protetto cui la ragazza, plausibilmente abbozzando una reazione, non aveva acconsentito con quelle modalità, desideroso soltanto di appagare il proprio istinto, senza troppo tergiversare e senza attendere che Pamela smaltisse completamente gli effetti dell’eroina”. E’ quanto sottolinea la Corte di Assise di Macerata in un passaggio delle motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo, con 18 mesi di isolamento diurno, nei confronti di Innocent Oseghale accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro. I resti della ragazza romana, allontanatasi da una comunità di Corridonia, furono ritrovati in due trolley vicino Macerata. Nelle 54 pagine di motivazioni della sentenza di condanna del nigeriano, avvenuta il 29 maggio scorso, la Corte di Assise di Macerata ricorda che “Pamela, come sopra osservato, al momento del rapporto era quanto meno in stato soporoso, stordita e obnubilata poiché ancora sotto l’effetto, sia pure in via di risoluzione, dell’eroina il cui processo di trasformazione metabolica era avviato”.

