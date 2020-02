Quattro statuette per ‘Parasite‘, il miglior film di quest’anno che agli Oscar 2020 entra nella storia dell’Academy: si tratta infatti della prima volta in assoluto che un film non in lingua inglese premiato con il massimo riconoscimento nel corso della kermesse. La pellicola del regista sudcoreano Bong Joon-ho, già vincitore a Cannes, incassa anche altre tre prestigiosissime statuine: miglior sceneggiatura non originale, miglior film internazionale e miglior regia. Miglior attore protagonista Joaquin Phoenix con il suo ‘Joker’, miglior attrice protagonista Renée Zellweger con ‘Judy’. Premiato come miglior attore non protagonista Brad Pitt, per ‘C’era una volta a… Hollywood’, mentre miglior attrice non protagonista è Laura Dern per ‘Storia di un Matrimonio’. Ecco, nel dettaglio, la lista completa delle premiazioni:

