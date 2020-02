Spike Lee rende omaggio a Kobe Bryant nella notte degli Oscar. Il regista si è presentato al Dolby Theater di Los Angeles sfoggiando un outfit interamente dedicato al mito del basket statunitense, morto a 41 anni insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre 7 persone in un incidente di elicottero avvenuto lo scorso 26 gennaio a Calabasas, in California. Spike Lee ha indossato un completo viola con il bordo giallo, richiamo ai colori dei Los Angeles Lakers, con il numero 24 cucito sia nella parte davanti della giacca che sulle spalle. A completare il look dedicato a Black Mamba, anche gli occhiali viola e un paio di scarpe Nike che portano il nome di Kobe.

