Due nomination, ma nemmeno una statuetta. Scarlett Johansson incanta per la sua bellezza ed eleganza, ma lascia a mani vuote il Dolby Theatre di Los Angeles dove è andata in scena la notte degli Oscar. La 35enne attrice newyorchese vantava la doppia nomination come miglior attrice protagonista per ‘Marriage Story’ e come miglior attrice non protagonista per ‘Jojo Rabbit’, un exploit che si era verificato solo altre 11 volte in oltre 90 anni di storia dell’Academy. Ma come già accaduto a Cate Blanchett nell’ultimo precedente del 2007 (doppia nomination per ‘Elizabeth, The Golden Age’ e ‘Io Non Sono Qui’), nessuna delle due nomination si è tramutata in oro.

