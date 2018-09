Era l’unico finalista italiano, il solo ad insegnare in un istituto tecnico superiore, mentre gli avversari erano tutti docenti universitari: il salentino Daniele Manni porta a casa la menzione speciale all’Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards, gli Oscar dela scuola. Il prestigioso premio internazionale dedicato all’eccellenza didattica in termini di innovazione e imprenditorialità. Manni insegna Informatica all’istituto Tecnico economico Galilei – Costa di Lecce (la vecchia Ragioneria). Il prof è arrivato in finale insieme ad altri 11 colleghi provenienti dalle università di tutto il mondo.

Non conquista l’Awards, ma ottiene una menzione speciale grazie ad una start up sociale che alcuni suoi alunni hanno ideato nel 2016 contro il bullismo e il cyberbullismo dal nome Mabasta. Una battaglia dal basso: sono stati gli stessi ragazzi, con la loro esperienza, a redigere un piano per contrastare il bullismo. Gli studenti, che ora frequentano la IV classe, nel 2017 furono invitati sul palco dell’Ariston a Sanremo per presentare questa iniziativa, diventata un modello per tante scuole italiane. “Oltre alla soddisfazione personale – spiega il professore – questo premio rappresenta per me un messaggio importante a tutti gli altri docenti. Un modo per incoraggiarli e spronarli ad andare contro corrente e a innovare. I ragazzi hanno bisogno di modalità di comunicazione diversa”.

La fase conclusione dell’Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards si è svolta il 20 e 21 settembre ad Aveiro, in Portogallo. In finale docenti provenienti dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dalla Germania e da altre parti del mondo. Manni era l’unico italiano. Questo non è l’unico successo per il prof del Galilei Costa perché sempre nello stesso evento è risultato vincitore in ex aequo con l’irlandese Paul Flynn, nella competizione parallela che vedeva in gara 22 poster di altrettanti docenti. Si trattava di una conferenza europea sull’innovazione e l’imprenditorialità. Il poster italiano ha conquistato il primo posto per l’originalità dei contenuti e per la semplicità e chiarezza espositiva.

“Prima dell’inizio delle presentazioni ero piuttosto intimorito in quanto sapevo di essere solo contro undici docenti universitari – racconta Manni – Già dai primi interventi dei miei colleghi finalisti, ho infatti notato uno spessore e una serietà accademica ben diversa dalla leggerezza narrativa delle mie slide. Alla fine però, deve essere piaciuta proprio quella freschezza e quel brio che caratterizza la nostra didattica a Lecce. Anziché raccontare, come era previsto dal programma, i miei ultimi 15 anni di esperienza a scuola nell’insegnamento e guida nella creazione di micro imprese, ho preferito presentare alcune delle storie di startup dei nostri studenti, con l’inserimento di brevi video in cui i ragazzi stessi raccontano le loro idee d’impresa”.

Ed è proprio questo che ha colpito la commissione. Gli studenti della IVA hanno parlato del loro movimento Mabasta, altri invece hanno illustrato l’idea di promozione territoriale con l’hashtag #InBeautyWeTrust, un altro studente ha introdotto una nuova modalità di vendita dell’olio extravergine d’oliva e, infine due quattordicenni hanno raccontato della loro nuova startup xCorsi.

“Quello che ho voluto dimostrare – aggiunge il docente leccese – è quanto sia importante insegnare imprenditorialità a studenti anche più piccoli (in tutto il mondo è pratica comune insegnarla a universitari e neo laureati). I ragazzi escono dal percorso formativo con maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, sono più resilienti e con un più spiccato ottimismo nel futuro”.

Sono rarissimi i docenti al mondo che insegnano imprenditorialità alle scuole superiori. “Bisogna avere il coraggio di osare – conclude Manni – e di innovare la scuola confrontandosi anche con gli studenti”. L’istituto Tecnico Galilei Costa è partito quest’anno con la sperimentazione quadriennale (diploma in 4 anni), e questa riguarda proprio studi di start up dedicati all’imprenditoria. Daniele Manni tre anni era tra i 50 finalisti al mondo del Global teacher prize, definito come il premio nobel dell’insegnamento.