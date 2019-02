I Queen si esibiranno alla cerimonia degli Oscar. L’annuncio è arrivato dal cantante Adam Lambert e dalla stessa Academy.

I Queen si esibiranno alla cerimonia degli Oscar 2019 insieme ad Adam Lambert. Una notizia che rende sempre più attesa la lunga notte del cinema americano, quest’anno più musicale che mai.

Nelle scorse settimane era già stato annunciato il duetto tra Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di Shallow. Sui Queen invece rimaneva più di qualche dubbio. L’ufficialità si è avuta solo nelle ultime ore: anche la band di Brian May ha detto sì.

I Queen agli Oscar 2019: l’annuncio ufficiale

I tabloid inglese nelle scorse settimane avevano in realtà annunciato che la band aveva declinato l’invito dell’Academy, con un rifiuto piuttosto rumoroso e perentorio. Una notizia smentita immediatamente da Brian May, che non si era però sbottonato su una effettiva presenza dei Queen alla cerimonia.

Per l’ufficialità si è dovuto attendere un messaggio dell’Academy, che ha citato sui suoi profili social il brano Bohemian Rhapsody, e contemporaneamente un tweet del cantante Adam Lambert: “We will rock The Oscars“. Più chiaro di così.

Oscar 2019, le nomination di Bohemian Rhapsody

Ovviamente la presenza dei Queen alla cerimonia non è priva di motivazione. Il gruppo sarà infatti protagonista della serata grazie al biopic Bohemian Rhapsody, in lizza per ben cinque statuette: quella per il Miglior mixaggio, per il Miglior montaggio, per il Miglior sonoro, per il Miglior attore protagonista (Rami Malek) e per il Miglior film.

Tra queste cinque nomination, è probabile che almeno due statuette arrivino alla pellicola diretta da Bryan Singer. Se è molto difficile quella per il Miglior film, e tutto sommato anche quella all’attore protagonista, Bohemian Rhapsody parte sicuramente favorito per il Miglior sonoro. In quale altra categoria riuscirà a spuntarla?

Fonte foto: https://www.facebook.com/Queen/photos

