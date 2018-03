Oscar 2018, tutti i premi

Offerte in primo piano >> eBay <<

Sam Rockwell (AFP PHOTO)

Una notte da Oscar. Durante la cerimonia della 90esima edizione dei premi più famosi del cinema – che si è tenuta a Hollywood, California – Sam Rockwell ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’.

Per quanto riguarda la categoria Make-up e trucco il riconoscimento è stato vinto da Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per ‘L’ora più buia’ di Joe Wright mentre i migliori costumi sono quelli di Mark Bridges per ‘Il filo nascosto’. Il miglior documentario, invece, è ‘Icarus’ di Bryan Fogel e Dan Cogan.

OSCAR – La cerimonia per la consegna delle statuette del cinema più conosciute al mondo – ognuna delle quali è alta quasi 35 centimetri, pesa circa 3 kg e 800 grammi ed è in bronzo massiccio, placcate in oro 24 carati – prosegue con gli altri premi.