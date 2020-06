L’ordinanza con cui il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dà mandato al Corpo forestale provinciale di identificare e procedere con l’abbattimento dell’orso responsabile dell’incidente in valle di Non che ha coinvolto padre e figlio, non è piaciuta. Non è piaciuta al ministro dell’Ambiente Sergio Costa che la valuta “impulsiva”, si dice contrario e annuncia: “Stiamo valutando i presupposti giuridici per una eventuale impugnazione”. E non piace a Legambiente che dà mandato ai propri legali di denunciare Fugatti per i reati di delitto tentato (art.56 del codice penale) e uccisione senza necessità (art. 544 bis).

Fonte