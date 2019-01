Paolo Fox, Branko e Ada Alberti scansatevi, è arrivato il vero oroscopo del 2019, quello di Tinì di Uomini e Donne.

La prima opinionista muta della tv ha rivelato a noi fedeli mariani cosa ci aspetta in questo 2019.

I Toretti troveranno l’amore, i pescetti si realizzeranno nel lavoro e per tutti gli altri sarà un anno potente. Questo è più o meno il riassunto del fantastico oroscopo trash della mitica Tinì.

“Il 2019 sarà un anno veramente molto potente. Un anno fortissimo. I segni più predisposti, più accolti dal cielo, sono i segni di fuoco. Il Leone, l’Ariete e il Sagittario. Anche i segni d’aria saranno favoriti nel 2019, perché sono amici dei segni di fuoco. Fuoco e aria…uuu…”

L’oroscopo di Tinì

Capricorno – Avete sofferto tantissimo negli anni passati. Adesso vi dovete dare da fare, ma sarete protetti. Avrete la forza per superare tutto e sarete fortissimi.

Aquario – Avrete grossi cambiamenti bellissimi. Sarete meno polemici.

Pesce/Pescetti – Andrete a gonfie vele nel lavoro. Realizzerete delle cose grandi, potenti. Vi realizzerete nel lavoro. Avrete delle grandi soddisfazioni.

Ariete – Siete un segno predisposto e accolto dal cielo in questo 2019.

Toro/Toretti – Cercherete un partner. Cari Toretti e torette vi unirete in una coppia.

Gemelli – Avrete amore e fiducia, sarete più maturi del solito.

Cancro – Potreste sposarvi.

Leone – Ottimo anno per i segni di fuoco come il Leone.

Vergine – Potrebbe esserci una bella sorpresa affettiva, magari con una persona più grande della vostra età.

Bilancia – Verrete liberati da tanti fardelli. Il vostro segno è d’aria e quindi molto favorito. Perché aria e fuoco sono amici.

Scorpione – Ragazzi datevi una bella controllata. Però ci saranno degli amori, amorini. Fate delle buone scelte per non soffrire. Forse vi sposerete. Sarete imbattibili. I vostri ormoni saranno a palla.

Sagittario – Come il Leone e l’Ariete, siete un segno predisposto e accolto dal cielo in questo 2019. Potrete realizzare tutti i vostri desideri e i sogni in programma. Sarete più maturi nella vostre scelte.