Un orologio stupendo ed educativo, cosa si può chiedere di più?

GRAZIOSO: con i suoi allegri colori diventerà presto l’accessorio preferito del bambino!

EDUCATIVO: orologio appositamente creato per imparare a leggere l’ora. La lancetta delle ore è di un colore diverso rispetto a quella dei minuti. La lancetta delle ore resta in una zona di colore diverso per ogni ora, ciò facilita la lettura dell’ora per i bambini. Presenta, inoltre, i numeri che si riferiscono alle ore in formato 24 ore, per aiutare i bambini a comprendere che le 4:15 corrispondono alle 16:15. I numeri delle ore sono ben visibili sull’orologio e accanto ad essi c’è un piccolo numero nel formato 24 ore. AVVISO: le cifre dei minuti come, ad esempio, 23 e 55 sono piccole, poiché si tratta di un orologio per bambini e le dimensioni sono ridotte.

L’orologio è accompagnato da un foglio con dei PRATICI ESERCIZI per imparare ed esercitarsi con la lettura dell’ora insieme ai bambini.

Gli orologi Kiddus sono di qualità e hanno specifiche di alto livello come:

– Meccanismo analogico Seiko al quarzo

– Batteria Sony di lunga durata

– Resistenza all’acqua per l’uso quotidiano (non per le attività di nuoto).

EDUCATIVO E GRAZIOSO: quest’orologio è stato pensato appositamente per imparare a leggere l’ora appena possibile. Il bambino imparerà con facilità anche il concetto delle 24 ore (4:15 = 16:15). Inoltre, siccome è molto grazioso, lo indosserà con piacere.

INCLUDE ESERCIZI DA SVOLGERE: è accompagnato da un foglio con degli esercizi per imparare a leggere l’ora in modo pratico.

RESISTENTE ALL’ACQUA per l’uso quotidiano (mentre ci si lava le mani, con la pioggia, ma non è adatto da indossare durante le attività di nuoto).

MECCANISMO DI ALTA QUALITÀ marca Seiko (giapponese) e batteria Sony di lunga durata, con cassa posteriore in ACCIAIO INOSSIDABILE e anallergico.

PERFETTO COME REGALO grazie alla splendida scatola regalo che lo accompagna. Disponibile modello per bambina e bambino. Cercalo su Amazon come “orologio Kiddus”.