Gianni Agnelli lo portava sul polsino. James Bond non si separa mai dal suo Omega. A Paul Newman hanno addirittura dedicato un Rolex. Gli uomini di fascino, come le donne, hanno da sempre dedicato una grande attenzione alla scelta dei loro orologi. Una passione che ha contagiato anche gli italiani, che solo nel 2018 hanno fatto registrare per questo mercato un valore di circa 1,4 miliardi di euro, pari a 6,5 milioni di orologi venduti. Proprio a questi oggetti di culto – e al cosiddetto mercato ‘di secondo polso’ – Custodia Valore, azienda leader in Italia del credito su pegno, dedica un’asta speciale il 14 giugno, presso la propria sede a Roma, in piazza del Monte di Pietà.

