E’ da quando ha partecipato a Star Academy (talent show flop di Mamma Rai che solo IO ho visto) che auspico per Ornella Vanoni un vero e proprio One Woman Show con interviste, esibizioni canore e tante risate, eppure nessuno sembrerebbe essere interessato a darglielo, né Rai né Mediaset.

Ospite a Domenica In dalla sua amica Mara Venier, oggi Ornella Vanoni ha dato il meglio di sé ballando La Vida Es Un Carnaval con Simone Di Pasquale, proponendosi come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle (senza prima chiedere a Milly Carlucci “Se io vengo, quanto mi danno?” e scherzando con Mara Venier ricordando vecchi amori passati.

“Io e Franco Califano ci volevamo bene e ridevamo come pazzi. Io e lui non abbiamo mai fatto l’amore. M A I. Dimmi perché non dovrei dirti ‘sì, l’ho fatto’? Perché non lo abbiamo fatto? Ma che domanda è? La dovevo dare a tutti? Tu gliel’avresti data? Sì! Certo che sì! Zocco*a!”.

Inimitabile.

Ornella Vanoni che chiede i soldi una di noi. #DomenicaIn pic.twitter.com/PVZAhidHAS — Trash Italiano (@trash_italiano) 24 marzo 2019