Ornella Muti è stata condannata dalla Cassazione a 6 mesi di reclusione ed al pagamento di 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso.

Il caso risale a circa 10 anni fa, al 2010, quando l’attrice cancellò uno spettacolo teatrale al Verdi di Pordenone dandosi malata, quando in realtà si trovava in Russia per una cena con Vladimir Putin.

La condanna di primo grado decisa dal Tribunale di Pordenone prevedeva 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa, scesi a 6 mesi e 500 euro con il verdetto della Corte Suprema che convalida la decisione della Corte d’Appello di Trieste del 6 luglio 2017.

Il ricorso presentato dai legali della Muti sarebbe stato dichiarato inammissibile dalla seconda sezione penale della Suprema Corte, che ha deciso che la sospensione condizionale della pena inflitta è possibile solo se subordinata al pagamento al Teatro Verdi di una provvisionale da 30mila euro.

In merito alla “cena con Putin” commentata dai media, Ornella Muti precisò che si trattava di una cena di beneficenza, come riportato da FanPage.

“Vorrei chiarire questa cosa. Non sono andata a cena con Putin, ma a un evento di beneficenza per bambini ciechi e ammalati di tumore. L’evento era diviso in vari giorni, con visita in ospedale. Sarei andata comunque, ma ho deciso di partire prima perché ho avuto problemi con la voce. Avevo questa raucedine forte e non ce l’avrei fatta a recitare. A quella serata c’erano Sharon Stone, Kevin Costner e tantissimi altri personaggi, non era affatto una cena con me e Putin”.