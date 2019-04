Atto intimidatorio a Oristano nei confronti di una giornalista del quotidiano L’Unione Sarda. Un incendio doloso ha distrutto stanotte intorno alle 3 l’auto di Valeria Pinna: la Lancia Y della cronista, che è andata distrutta nonostante l’intervento della squadra dei vigili del fuoco, era parcheggiata in strada davanti alla sua abitazione. A dare l’allarme, con una telefonata ai Vigili del fuoco, è stata la stessa Pinna, svegliata dai rumori dell’incendio. Secondo i primi accertamenti il fuoco sarebbe stato appiccato in più punti e con il lancio di una bottiglia incendiaria.

L’intimidazione potrebbe essere legata al suo lavoro. Pinna segue per la redazione di Oristano del quotidiano di Cagliari le vicende politiche e la cronaca del territorio: negli ultimi tempi si è occupata, in particolare, delle vicende giudiziarie relative ai controlli antidoping eseguiti nel 2018 durante la giostra equestre di Carnevale, la Sartiglia.

L’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa italiana, l’Ordine dei giornalisti della Sardegna e l’Assostampa sarda chiedono agli inquirenti “di fare tutto il possibile per inchiodare rapidamente alle loro responsabilità” i responsabili dell’attentato incendiario. “I delinquenti che nella notte hanno incendiato la sua auto”, si legge in un comunicato congiunto, “hanno aggiunto una pagina vigliacca alla lunga storia di aggressioni e tentativi di intimidazione contro i giornalisti che il nostro Paese sta vivendo. Sono gesti osceni quanto inutili: gli attentatori non si illudano di cancellare con qualche euro di benzina la libertà di informazione”.