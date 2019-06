“Siamo ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul molo di Lampedusa. Non ci aspettavamo quelle reazioni scomposte da parte delle persone che stavano sulla banchina. Non capivamo cosa dicessero ma avevamo capito che erano insulti nei confronti di Carola, eravamo preoccupati per la nostra comandante. E’ stato terribile. Eravamo molto preoccupati”. A parlare è Oscar, uno studente tedesco di 23 anni, che fa parte dell’equipaggio della Sea Watch, che si trova ancora a bordo della nave sequestrata dalla Guardia di Finanza dopo lo sbarco dei 40 migranti.

L’imbarcazione si trova a circa 3 miglia da Lampedusa in attesa di essere trasferita al porto di Licata (Agrigento). L’equipaggio è composto da 16 persone, provenienti dalla Germania, Olanda, Italia, Spagna e Francia. Oscar, che da tre anni presta servizio di volontariato sulla Sea watch 3, racconta i momenti concitati della notte dello sbarco. “Eravamo preoccupati anche per le persone a bordo che non capivano cosa stesse accadendo. Sono persone vulnerabili che hanno subito in Libia torture di ogni genere. Noi li abbiamo rassicurati ma sono stati momenti molto molto difficili”, dice raggiunto telefonicamente.

