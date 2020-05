Nuove aperture in vista anche in Lombardia nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ma i camici bianchi frenano: “Io ci starei molto attento, soprattuto in grosse realtà urbane come Milano”, avverte il presidente dell’Ordine dei medici provinciale, Roberto Carlo Rossi. “Francamente nutro serie preoccupazioni“, confessa all’Adnkronos Salute di fronte a dati che, “purtroppo, su Milano e provincia finora non sembrano certo entusiasmanti”. Aumentano i positivi, aumentano i morti e “resta il problema degli asintomatici: non hanno sintomi, non vengono testati e tornano a lavorare. E’ un grosso, grossissimo rischio“, ammonisce. Una ‘bomba’ invisibile che allargando la ripartenza rischierebbe di esplodere.

Fonte