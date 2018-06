Come già scritto nell’articolo dedicato a Lisa e Donatella, non ho ancora visto per ovvie ragioni la prima puntata di Ora O Mai Più di Amadeus, ma in tantissimi mi avete segnalato il curioso caso di Massimo Di Cataldo, un tempo trentenne capellone decisamente poco attraente ed ora cinquantenne DILF a tutti gli effetti.

Massimo Di Cataldo non è mai stato (e non è) il mio tipo ideale, ma devo ammettere che la metamorfosi è reale. E’ come il vino: invecchiando migliora.