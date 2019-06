In fuga dal 23 giugno dello scorso anno, il jackpot di SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di sabato 29 giugno vale 178.1 milioni di euro. Il premio, che è il più alto al mondo dall’8 giugno scorso, ha superato ieri anche il record storico del gioco, pari a oltre 177,7 milioni di euro, vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.

Dal 30 ottobre 2010, ci sono voluti 3.164 giorni, pari a 8 anni e 8 mesi (dal 30 ottobre 2010 al 29 giugno 2019) per scrivere una nuova cifra nel capitolo dei record. Inoltre, dal 30 ottobre 2010, sono stati vinti 28 punti 6, ma nessuno di questi è mai riuscito a superare il record.

Fonte