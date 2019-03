Titolo: Opportunit per diplomati/laureati



Azienda: GGroup



Descrizione: DESCRIZIONE Opportunità di inserimento in progetto in forte espansione nei territori di Cosenza e provincia per diplomati disoccupati. La risorsa verrà selezionata, avviata, affiancata e formata gratuitamente per la creazione di nuova fig…

Luogo: Cosenza