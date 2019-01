Titolo: Opportunit di Lavoro per Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro



Azienda: Obiettivo Ambiente SRL



Descrizione: lavoro come da D. Lgs. 81/2008, con sede in Padova OFFRE INSERIMENTO IN ORGANICO UFFICIO TECNICO La risorsa dovrà… o tecnico industriale purché supportato da provata esperienza nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro. La risorsa…

Luogo: Padova