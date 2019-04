Salvo Veneziano, opinionista fisso dei salotti di Barbara d’Urso, intervistato da FanPage si è scagliato contro l’attuale edizione del Grande Fratello. L’ex gieffino ha criticato la scelta del cast e gli svariati volti noti che sono entrati nella casa, da Ivana Icardi a Cristian Imparato.

“Innanzitutto dovrebbero cambiare il nome, perché quello che ho visto ieri non è un Grande Fratello. Dovrebbero chiamarlo “Il salottino”, o qualcosa del genere. […] La mia impressione è che gli autori scelgano i concorrenti in base ai follower che hanno su Instagram. Prendono persone che i comuni mortali come noi che non vivono attaccati ai cellulari dalla mattina alla sera non conoscono. Eppure hanno migliaia di follower. Ma dove sono gli sconosciuti veri? Dov’è il macellaio napoletano, il pizzaiolo che viene dalla Puglia e quello che vende la frutta per strada e ti fa fare la pipì addosso quando parla?”

In merito all’attuale cast, Salvo ha dichiarato:

“No, lo trovo misero, triste. Hanno messo questo ragazzo veneto dotato di una comicità che dura dieci minuti. E poi Lemme: parliamo tanto di protezione e difesa delle donne, poi abbiamo messo in casa Lemme, uno che tratta malissimo le sue clienti. Lo sconosciuto non lo prendono perché ormai c’è bisogno di follower. Pensano che in base ai follower tutti stanno lì incollati, ma non hanno capito che il GF lo guardiamo noi 30-40enni nostalgici, non i ragazzini. Secondo me il cast è sbagliato per questo, la sola persona che mi piace è Chicco Nalli, persona seria e pulita, semplice. Ci vuole la gente presa in strada, i figli di hanno stufato. La sorella di Icardi è lì perché sperano che oggi o domani Icardi vada lì dicendo di fare la pace: non succederà mai. L’ex compagna di Morgan che va lì al Grande Fratello non ha senso, quel programma deve essere una festa, un momento di svago. Vedi ‘Ciao Darwin’, programma ventennale, che però sta andando bene”.