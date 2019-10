Titolo: OPERATORI CENTRI DI LAVORO CNC O OPERATORI FRESA MANUALE



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: OpenjobMetis agenzia per il Lavoro filiale di Crema cerca per azienda settore metalmeccanico vicinanze di Crema… OPERATORI CENTRI DI LAVORO CNC OPPURE FRESATORI MANUALI scopo assuntivo, Requisiti: precedente esperienza in una delle due…

Luogo: Milano