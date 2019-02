Titolo: OPERATORE/TRICE SU CENTRI DI LAVORO CNC



Azienda: Synergie



Descrizione: LAVORO CNC Attrezzare la macchina per la produzione Mantenere in ordine e pulito il proprio posto di lavoro, in accordo… di lavoro: Legnano e limitrofi Orari di lavoro: 8.00-17.00 Offerta: Contratto a tempo determinato, scopo assunzione…

Luogo: Legnano, Milano