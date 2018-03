OPERATORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVOROEt Labora – Societa’ Cooperativa Sociale: Fondazione Et Labora, agenzia per il, ricerca per le proprie sedi di Bergamo e Grumello del Monte due Operatori… competenze, gestione delle Politiche Attive del, attivazione doti regionali e attivazione stage. Requisiti richiesti…

Luogo: Bergamo