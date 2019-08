Titolo: OPERATORE CNC PER PICCO DI LAVORO



Azienda: Feres



Descrizione: Feres Spa Agenzia per il Lavoro, filiale di Rovato, seleziona per azienda cliente OPERATORE CNC per picco di lavoro…, con breve esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità immediata per picco di lavoro. Per candidature: tel:030/7242679 fax: 030…

Luogo: Rovato, Brescia