Titolo: OPERATORE CENTRI DI LAVORO a Forlì (FC)



Azienda: Just On Business Filiale di Forli



Descrizione: JOB SPA ricerca e seleziona, per azienda cliente del settore metalmeccanico, un OPERATORE CENTRI DI LAVORO…; – Patente B, automuniti. Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro, finalizzata ad inserimento…

Luogo: Italia