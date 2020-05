Titolo: OPERAIO METALMECCANICO A REMANZACCO (UD)



Azienda: Archimede



Descrizione:: Archimede Spa, filiale di Udine, per azienda cliente, cerca: OPERAIO METALMECCANICO A REMANZACCO (UD) Per azienda… metalmeccanica solida e di buona attrattività, si ricerca un operaio metalmeccanico per inserimento in tempi brevi. La persona…

Luogo:: Remanzacco, Udine