Titolo: Operaio meccanico junior



Azienda: NETMI Agenzia per il Lavoro S.p.A.



Descrizione: NETMI Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Cuneo, seleziona per azienda cliente n.1 Operaio meccanico Junior…. DESCRIZIONE L’operaio meccanico ideale ha preferibilmente conseguito una qualifica in meccanica d’auto e verrà formato…

Luogo: Cuneo