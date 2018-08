Titolo: OPERAIO MECCANICO JUNIOR PER CNC A UDINE



Azienda: Archimede



Descrizione: Titolo OPERAIO MECCANICO JUNIOR PER CNC A UDINE Data offerta 13/08/2018 Tipologia Offerte di lavoro… Descrizione Archimede Spa, per importante azienda cliente, cerca: OPERAIO MECCANICO JUNIOR PER CNC A UDINE L’azienda si occupa di…

Luogo: Udine