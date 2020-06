Titolo: OPERAIO/MAGAZZINIERE su turni



Azienda: Etjca



Descrizione:: Etjca filiale di udine cerca per azienda del legno in zona Pavia 1 OPERAIO/MAGAZZINIERE Si richiede: – patentino ed… un paio d’anni come operaio su macchinari Per candidarsi inviare cv per email ed iscriversi su www.etjca.it Si invitano…

Luogo:: Pavia di Udine, Udine