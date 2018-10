Titolo: Operaio in quota



Azienda: Adecco



Descrizione: Adecco Mondovì ricerca per importante azienda cliente un operaio addetto ai lavori in quota. Si richiede esperienza… maturata nella mansione di operaio addetto alle lavorazioni ad alta quota, possesso del patentino/certificazione conseguita…

Luogo: Cuneo