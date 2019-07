Un fascicolo di inchiesta sull’incidente avvenuto al quarto sporgente del porto mercantile di Taranto in concessione alla società Arcelor Mittal, che gestisce lo stabilimento siderurgico ex Ilva, è stato aperto dal sostituto procuratore della Repubblica del tribunale jonico Enrico Bruschi. Bisognerà accertare se sia stato fatto tutto il necessario per garantire la sicurezza dell’operaio 40enne, originario di Fragagnano, che risulta disperso in mare a causa della caduta della gru sulla quale stava lavorando mentre sulla città si abbatteva un fortissimo temporale e una violenta tromba d’aria.

