Operaio cade da impalcatura spinto da un collega: è gravissimo

Un operaio di 62 anni è caduto oggi, intorno

alle 11.20, da un’impalcatura in via Agnello, in zona Duomo a Milano. Secondo una prima e parziale ricostruzione dei fatti, l’uomo stava lavorando su una ristrutturazione all’aperto, quando è precipitato al suolo da un’altezza di 7 metri, in seguito alla spinta dovuta a una manovra errata di un collega, che era al comando di un escavatore. L’operaio 62enne, italiano, è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto gli agenti della polizia di Milano