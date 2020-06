Titolo: Operaio asfaltista



Azienda: Tempi Moderni



Descrizione:: Tempi Moderni Spa, agenzia per il lavoro filiale di Bologna, ricerca per azienda cliente sita a Bologna un OPERAIO… ASFALTISTA. Mansioni: Manutenzione Asfaltatura stradale Posa pavimentazioni Requisiti: pregressa esperienza come operaio…

Luogo:: Bologna